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نانسي عجرم تدعم انغام بعد ازمتها الصحية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 11 - ديسمبر - 2022 10:22 صباحًا

نانسي عجرم

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وجهت الفنانة نانسي عجرم، رسالة إلى الفنانة المصرية أنغام بعد تجاوزها أزمتها الصحية التي ألمت بها مؤخرًا.

وقالت نانسي عجرم، عبر “تويتر”: “شو حلو خبر عودتك للمسرح وللشاشة! الحمدلله على سلامتك “.

وتفاعل جمهور ومحبي نانسي عجرم مع رسالتها لأنغام، والذين أثنوا على رسالة الدعم.

طمأنت المطربة أنغام، جمهورها، على صحتها بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا.

وقالت انغام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”: “رغم صعوبة المرض لكن مفيش أجمل من إن تشوف الناس بتحبك، والحمد لله تجاوزت الأزمة بفضل الدعوات”.

ووجهت الفنانة أنغام الشكر للأطباء الذين تابعوا حالتها الصحية، لافتة إلى أنها في فترة نقاهه حاليا.

وأكدت أنغام أن الدنيا قدام الصحة صغيرة جداً، مضيفة أنها ستعود للحفلات آخر الشهر الجاري.

    المصدر :
  • وسائل تواصل إجتماعي

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