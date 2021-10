نانسي عجرم تشوق متابعيها بطرح جديد: تابعوني

بعد طرحها أغنية “مشكلتك الوحيدة”، تشوق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها لطرحها أغنية تلوى الأخرى من ألبومها الجديد “نانسي 10”.

فبعد إصدارها أغنيتين، الأولى باللهجة المصرية بعنوان “حبك بيقوى” وأخرى لبنانية وهي “مشكلتك الوحيدي”، شوّقت نانسي الجمهور بفيديو دعائي لأغنية مصرية بعنوان “جاية معاك”.

ونشرت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للأغنية وعلّقت: “الأغنية الثالثة من نانسي 10 في طريقها إليكم.. تابعوني”.

وتقول كلمات الأغنية في مقطع الفيديو: “طب انا جاية معاك، طب انا همشي وراك، انا هصدق وهاجرب حظي وهعمل ضمناك”.

نشير إلى أن أغنية “جاية معاك” من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

يذكر أن أغنية “مشكلتك الوحيدي” إقتحمت الترند العالمي، للفيديوهات الأكثر مشاهدة على “يوتيوب” ونالت المركز الـ34 في هذه القائمة، كما سبقت فيديو كليب أغنية “Lost”، لفرقة “Maroon 5” بـ6 مراكز.

The third single from #Nancy10 is on the wayyy 🎵🎧 Stay tuned!#GayyaMaak #جايه_معاك pic.twitter.com/cPb0Oy2Pa9

— Nancy Ajram (@NancyAjram) June 23, 2021