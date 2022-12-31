نانسي عجرم تكشف سبب تسمية ألبومها الأخير بـ"نانسي 10"

كشفت النجمة نانسي عجرم، خلال الجزء الثاني من استضافتها في برنامج “سهرانين” الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، عن سر تسمية ألبومها الأخير بـ”نانسي 10″، حيث قالت: كنت لا أريد أن أسميه باسم أغنية معينة في الألبوم، فكل الأغاني كانت جميلة، لذلك قررت أن أسميه بالأرقام وهو الألبوم العاشر لي لذلك أصبح اسمه نانسي 10.

وأضافت نانسي: الألبوم الأخير تم تأجيله أربع سنوات، فخلال تلك الفترة مررنا بظروف صعبة، بالإضافة إلى وقت كورونا، وهذا جعلني أتمهل في اختيار الأغاني، واخترت الإعلان عن الألبوم يكون في وسط الأشجار والبحر حتى يعطي طاقة إيجابية.

وأكدت نانسي أن الأغاني الجيدة لا تموت، وأنها تحمد الله على أن أغانيها التي مر عليها أكثر من عشرين عاما ما زالت تعيش إلى الآن وما زالت تغنيها في حفلاتها ويطلب منها الجمهور دائما تلك الأغاني بالاسم.

وعن كلمات أغنية “علشانك” قالت: كانت غريبة، ولكني شعرت أنها مختلفة، وأخذت رأي چيچي، الذي طلب مني أن أسمعها، لأنه يشعر بأن بها شيئا مختلفا، وبالفعل نجحت نجاحا كبيرا، وأضافت أن لديها ثلاث بنات ودائما تأخذ رأيهن في أغانيها، وعندما يرددنها تعرف أن الأغنية ستنجح، وأن ابنتها الكبيرة تحب الغناء وتحب النظام والترتيب، أما الوسطى فهي دينامو المنزل وتحب المطبخ، والصغيرة متحكمة في الجميع.

وتابعت: من رأيي أن التيك توك صُنع كي يجعل الأمهات تُجن، وأكدت أنها عندما دخلت عالم “التيك التوك” استفادت من العديد من الأشياء، وأن افتتاحية الحساب لديها كانت بحفلة للتيك توك حصرية.