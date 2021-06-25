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نانسي عجرم توضح.. لهذا السبب تم استدعائي إلى المحكمة

25 - يونيو - 2021
نانسي عجرم

نانسي عجرم

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أوضحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اللبس الذي حصل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استدعائها إلى المحكمة بطلب من زوجها، الأمر الذي أثار جدلا بين رواد المواقع .

وقالت نانسي إن المحكمة استدعتها بصفتها شاهدة بطلب من زوجها.

وكشفت عجرم سبب استدعاء المحكمة لها، على إثر مقتل السوري محمد الموسى، واتهام زوجها الدكتور فادي الهاشم بالجريمة، بدعوى اقتحامه الفيلا الخاصة بهما في محاولة لسرقتها، قائلة إن المحكمة استدعتها بصفتها شاهدة بطلب من زوجها، وليس بصفتها مدعى عليها كما روج البعض خلال الساعات الماضية.

”وقالت في تغريدة على صفحتها عبر تويتر “لم أغِب ولن أغيب عن أي جلسة أُستدعى لها.. وقد حضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة وبطلب من زوجي فادي للتوسع في التحقيق وصولًا إلى إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية.. يرجى توخي الدقة في نشر الأخبار“.

وحرصت عجرم، بالرد على بعض الشائعات التي اتهمتها بعدم حضور جلسة المحكمة الأخيرة بعد استدعائها، ويذكر أن قضية مقتل محمد الموسى في فيلا نانسي عجرم لم تنتهي في المحاكم اللبنانية ولا تزال تحظى باهتمام عربي واسع.

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