نانسي عجرم لـ"صوت بيروت انترناشونال": البومي سيطرح كاملاً خلال شهر حزيران المقبل

نانسي عجرم نجمة من طراز مختلف فهي تعرف كيف تختار اعمالها التي تلقى نجاحا باهرا عند الناس كما انها لا تهتم بالكلمة واللحن فقط بل بالصورة ايضا , فهي قدمت اغنية “لبيروت الانثى” فابكت الجميع بكليب مدروس لامس مشاعر الناس كما اختارت ان تصدر اغنية خاصة بعيد الام فكانت امي” التي هزت القلوب ووصلت اصداء نجاحها الى كل الوطن العربي. ولا يخفى على احد ان اغنيات نانسي عجرم وصلت الى العالمية اذ ان عددا من النجمات العالميات امثال بيلي ايلش رددوا اغنياتها باللغة العربية. اذا انها نانسي التي خصت صوت بيروت انترناشونال بهذا الحوار.

-يبدأ الليلة عرض مسلسل “راحوا”الذي اديت شارته وحملت عنوان “ما تحكم ع حدا” الذي لقي اصداء طيبة ماذا تقولين عن هذا العمل؟

هذا التتر الرائع الذي كتبه الشاعر منير بوعساف ولحنه نبيل عجرم ووزعه باسم رزق لامس وجداني وقدمته من قلبي لذلك وصل الى قلوب الناس بسرعة واتمنى النجاح للمسلسل الذي يبدأ عرضه الليلة على شاشة mtv .

-لماذا غبت هذا العام عن المشاركة في تترات المسلسلات الدرامية المصرية التي تعرض في رمضان؟

في العادة احب ان اقدم شارة مسلسل واحد خلال شهر رمضان المبارك وهذا العام كان من نصيب المسلسل اللبناني “راحوا” لذلك لم اقدم اي عمل آخر في مصر.

-ما هي تفاصيل الاعلان الذي صورته في مصر ومن شاركك من النجوم في تصويره؟

سافرت الى القاهرة وصورت على مدى ثلاثة ايام متواصلة اعلان لشركة “اتصالات” وقد شاركني به النجم المصري امير كرارة.

-قدمت اغنية لعيد الام بعنوان “امي” كيف اخترت هذا العمل وهل توقعت هذا النجاح الكبير؟

اغنية “امي” كتبها الشاعر اميل فهد وهي عبرت عن مشاعر كل الناس باتجاه امهاتهم وذلك من خلال تعابير صادقة اما الملحن يحيى الحسن فقدمها باطار موسيقي لامس القلوب وطبعا الموزع باسم رزق اضاف لها رونقا خاصا وانا عندما سمعتها للمرة الاولى دخلت الى قلبي على الفور واحسست اني ساغنيها وبصراحة توقعت ان يحبها الجمهور الا انني تفاجئت بمدى انتشارها في العالم العربي اجمع وهذا الامر اسعدني جدا.

-كيف تصفين شعورك وانت تسمعين المطربين العالميين يؤدون اغنياتك باللغة العربية وبرأيك ما سبب وصول هذه الاعمال العالمية؟

افرح جدا عندما استمع الى اغنياتي بصوت مطربين ومطربات عالميين امثال بيلي ايلش وغيرها وهذا يعطيني دفعا الى الامام ويؤكد ان اختياراتي صائبة والحمد الله ان انتشارها واسع وليس محصورا في الوطن العربي فقط.

-هل نويت اصدار البومك الجديد في عيد الفطر وما هي تفاصيله؟

البومي الجديد سيصدر بعد عيد الفطر ان شاء الله اي خلال شهر حزيران –يونيو المقبل وهو يتضمن كالعادة مجموعة من الاغنيات منها الرومانسي والكلاسيكي والمقسوم والراقص وهو متنوع اللهجات ما بين اللبناني والمصري والخليجي.