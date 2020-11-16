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نانسي عجرم منزعجة… وإليسا تحسمها: “كلنا نجمات”

16 - نوفمبر - 2020
نانسي عجرم إليسا

نانسي عجرم إليسا

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من المعروف عن النجمة اللبنانية نانسي عجرم أنها لا تهتم لكلام الفنانين ولا ترد عليهم. ولكن، وفي سلسلة تغريدات على “تويتر” ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي رداً على الفنانة اللبنانية إليسا.

وقالت: “بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يردّ، لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعوّد ينزل لمستوى السخافات”. وكتبت عجرم في تغريدتها الثانية: “إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator”.

وختمت عجرم حديثها في تغريدة ثالثة: “نهاركن سعيد.. كلو مصداقية”. ورأى المتابعون أن تغريدات عجرم جاءت كردّ على إعداد الحلقة السابقة من برنامج “صارو مية” الذي يعرض على شاشة mtv. واعتبرت عجرم وبعض المتابعين أن الحلقة السابقة من البرنامج لم تنقل نجاحاتها بمصداقية، بحيث أن النجاحات الأكبر التي تمّ تحقيقها (وبالأرقام) هي لصالح الفنانة إليسا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او من حيث نسبة المشاهدة على “يوتيوب” والنجاحات التي حققتها في عالم الفيديو “كليب”.

في السياق نفسه، ردّت إليسا على الجدل المثار بتغريدتين، فقالت في الأولى: “خليني إحسم الجدل من الآخر. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني. نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن”.

وأضافت في تغريدة ثانية: “يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس تا أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة”.

كذلك، ردّ الزميل جان نخول، الذي يعدّ برنامج “صارو مية”، على الجدل الذي أثير وأحدث ضجة كبيرة، كاتباً تغريدة وموضحاً فيها: “عا فكرة، برنامج “صارو مية” هوي عمل عا أساس معايير واضحة وانعمل بعد ورشات مناقشة وجدل وتصفية بلوائح طويلة. يعني لا انعمل لمراضاة فلان وعلان، ولا نوادي المعجبين للفنانين، وهو أيضا غير منزل والنقاش طبيعي في أي نقطة. فاقتضى التوضيح”.

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