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نانسي عجرم "trend" بعد ساعات من طرح "جايه معاك"

26 - يونيو - 2021
نانسي عجرم

نانسي عجرم

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بعد طرحها أغنيتها الجديدة من ألبوم “نانسي 10” حققت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ملايين المشاهدة بعد ساعات من طرحها الأغنية في عدد من الدول العربية منها لبنان، السعودية، مصر والكويت.

“جايه معاك” هي الأغنية الثالثة من ألبوم نانسي المرتقب صدوره “نانسي 10″، وكانت أصدرت أغنيتين منه، الأولى باللهجة المصرية بعنوان “حبك بيقوى” وأخرى لبنانية وهي “مشكلتك الوحيدي”، التي حققت 2 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، دخلت بها الترند المحلي والعالمي على الموقع نفسه.

نشير إلى أن أغنية “جاية معاك” من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم. ويقول مطلع الأغنية: “طب انا جاية معاك، طب انا همشي وراك، انا هصدق وهاجرب حظي وهعمل ضمناك”.

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