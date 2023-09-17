طفلة رضيعة توقف نانسي عجرم عن الغناء

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا مميزا في قبرص، التقت من خلاله جمهورها الذي حضر للقاء فنانته المفضلة ومشاركتها أجمل الأوقات والاستمتاع بأغنياتها المميزة.

فقد قدمت نانسي في الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة والتي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، فأشعلت الأجواء حيث راح الحاضرون يرددون كلمات اغنياتها ويتفاعلون معها بشكل لافت، معبرين عن سعادتهم بلقاء نانسي.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، إذ كان لافتا مقطع فيديو يظهر عجرم وهي تحمل طفلة رضيعة على المسرح وتلتقط الصورة معها، معبرة عن حبها الشديد لها، اذ عمدت الى التوقف عن الغناء لحمل الطفلة بعد ان اعطت الميكروفون لاحد الاشخاص من الجمهور وراحت تمايز الطفلة بحب وسعادة.

تصرف نانسي هذا لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين أثنوا على تواضعها وقربها من الجمهور، وأشادوا بالعلاقة المميزة التي تجمع نانسي بالأطفال بشكل عام، إذ تحرص على الاهتمام بهم والتعبير عن حبها لهم.