ناهد السباعي: جمدت بويضاتي بأمر من أمي

قالت الفنانة المصرية ناهد السباعي، إنها أجرت عملية جراحية لتجميد بويضاتها ولم تعلن عن ذلك من قبل، مؤكدة أنها لم تشعر بالخوف من تلك الخطوة.

وأكدت الفنانة خلال برنامج تلفزيوني، أن والدتها أصرت على تجميد بويضاتها، منوهة بأنها شعرت بعد وفاة والدتها بإحساس الأمومة.

وأضافت السباعي أنها كانت تتعامل مع والدتها على أنها ابنتها، وبعد وفاة والدتها افتقدت هذا الإحساس، متابعة: “نفسي يكون عندي طفل أو طفلة”.

كما أشارت الفنانة إلى أنها لا توافق على الزواج في مقابل اعتزال الفن، وأنه ليس هناك طباع يتم تغييرها، معبرة: “الطباع ثابتة مش بتتغير، ولا بد أن نعرف بعضنا من البداية، ولا بميل للراجل البارد ولا الراجل كثير الغيرة”.

كما علقت الفنانة ناهد السباعي على ما تم تداوله بأن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي رحل في صمت وغياب نجوم الفن عنه، مشددة على أن هذا غير حقيقي، وأنه كان خاطب في هذه الفترة قبل وفاته بوقت بسيط.

وأشارت إلى أنها تحدثت معه قبل وفاته بأسبوع، موضحة أنه كان يمر بوحدة بسبب وفاة والده ووالدته وأجداده، مشددة على أن آخر مكالمة جمعتهما كانت للاطمئنان عليها خلال تواجده في أحد المهرجانات السينمائية.

ونوهت إلى استقبالها الخبر بحزن شديد، مضيفة: “عملنا مسجد باسمه، بالمشاركة مع أصدقائه في الدراسة والجامعة وبالمجال الفني”.