"نايكي" توافق على تسوية قضائية مع شركة "أحذية الشيطان"

أعلنت شركة نايكي، أنها أجرت تسوية للدعوى القضائية التي رفعتها ضد الشركة المصنعة لأحذية “الشيطان”، بالتعاون مع مغني الراب “ليل ناس إكس”.

وبحسب “رويترز، فإن هذه التسوية تنهي دعوى انتهاك العلامة التجارية التي رفعتها شركة نايكي الأسبوع الماضي، ضد مجموعة “إم إس سي إتش إف”، بعد تصنيعها أحذية رياضية تحمل علامة “نايكي” التجارية.

Judge halts fulfillment of Lil Nas X's "Satan Shoes" amid Nike lawsuit https://t.co/26uORfhfIi pic.twitter.com/OolErerG6C — The Hill (@thehill) April 1, 2021

وكانت شركة نايكي قد رفعت دعوى قضائية المجموعة بسبب إصدارها الحذاء المثير للجدل والذي يزعم أنه يحتوي على قطرة من دم بشري حقيقي في نعله.

​وقالت نايكي إن “إم إس سي إتش إف” انتهكت علامتها التجارية، وطلبت من محكمة فيدرالية في نيويورك منع المجموعة من بيع الأحذية المعدلة ومنعها من استخدام شعارها الشهير.

وفي مطلع الشهر الجاري، أمر قاض اتحادي، المجموعة بأن توقف مؤقتا مبيعات “أحذية الشيطان”.

وأحذية الشيطان هي نسخ مخصصة من أحذية نايكي إير ماكس 97 الرياضية ، ومطبوع عليها “لوقا 10:18″، وهي آية من الإنجيل تشير إلى طرد الشيطان من الجنة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.