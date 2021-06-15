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نبات منزلي يباع بـ19 ألف دولار!

15 - يونيو - 2021
رافيدوفورا تتراسبرما

رافيدوفورا تتراسبرما

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بلغ سعر إحدى النباتات المنزلية التي تم بيعها في نيوزيلاندا بأكثر من 19 ألف دولار أميركي.

وبحسب موقع سي إن إن، فإن النبتة التي تسمى “رافيدوفورا تتراسبرما” تضم تسع أوراق تم بيعها في دار مزادات “تريد مي”، بنيوزيلاندا بسعر 19297 دولارا أمريكيا.

وقالت المتحدثة باسم “تريد مي” ميلي سيلفستر إنها تعتبر أغلى نبات منزلي تم بيعه على الإطلاق، في موقع المزاد.

أكدت أن البيع لم يكن سهلا، وإنما شهد منافسة محتدمة في الدقائق الأخيرة للمزاد، بعدها حصل على أكثر من 102 ألف مشاهدة وأكثر من 1600 قائمة مراقبة، والتي توضح مدى عشق الناس للنباتات المنزلية، حسب تعبيرها.

ولفتت إلى أن النباتات المنزلية أصبحت هي العنصر الأساسي على مدار العامين الماضيين، قائلة: “شهدنا ارتفاع الأسعار وترتفع كلما قفز المزيد من سكان الكيوي في هذا الاتجاه الجديد”.

بالنسبة لنبات “رافيدوفورا تتراسبرما” فإنه نبات أبيض نادر الوجود، يحتوي على 8 أوراق مع وجود جزء تاسع على وشك نزع التجعيد، ويتميز بأن كل ورقة لها تلون ممتاز كما هو الحال مع الجذع، وهي متجذرة جيدًا في وعاء 14 سم، وموطن هذه النبتة هي تايلاندا وماليزيا.

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