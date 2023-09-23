نبيلة عبيد تشيد بـ غادة عبدالرازق بعد عرض مسلسل "حدث بالفعل"

أشادت الفنانة نبيلة عبيد بصناع عمل مسلسل “حدث بالفعل” بطولة غادة عبد الرازق عبر حسابها الرسمي على «انستغرام» خلال الساعات القلية الماضية.

ونشرت نبيلة البوستر الرسمي للمسلسل عبر “انستغرام” وعلقت قائله: “مبروك يا غادة عمل درامي ممتاز، ربنا يوفقك وتقدمي أعمال فنية أحلى وأجمل كمان”.

وقامت الفنانة غادة عبد الرازق بالرد عليها قائله: “ربنا يخليك ليا يا نجمة مصر وشهادة ووسام أفخر بيه دائمًا منك يا ست الكل”.

وتدور أحداث مسلسل “حدث بالفعل” حول المصابين بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية، ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي، حيث يتضمن 101 قصة حقيقية.

وتضمن مسلسل “حدث بالفعل”، حكاية “تحت الحزام”، بطولة الفنانين: غادة عبد الرازق وسلمى أبو ضيف، خالد أنور، والعديد من النجوم، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.