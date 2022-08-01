الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
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نبيله عبيد تحيي ذكرى وفاة الفنان سعيد صالح.. ساب جوانا حزن كبير

منذ 17 ثانية
نبيله عبيد

نبيله عبيد

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أحيت الفنانة نبيلة عبيد، ذكرى وفاة الفنان سعيد صالح، بمشهد من فيلم “توت توت”، عبر حسابها على “إنستغرام”.

وعلقت نبيلة عبيد: “في مثل هذا اليوم ترك الصديق والزميل العزيز سعيد صالح دنيتنا، راح عند خالقه، وساب جوانا حزن كبير على رحيله كل يوم بنفتقد في غيابه الضحكة الحلوة”.

وأشارت لمشهد الفيلم: “دا مشهد بيجمعنا سوى من فيلم توت توت واللي عمل فيه سعيد صالح دور كبير ورائع، وكان من أسباب نجاح الفيلم”.

بدأ سعيد صالح حياته الفنية بعد تخرجه بالالتحاق بالعمل فى مسرح التليفزيون وقدم العديد من العروض المسرحية قبل أن يتجه القطاع الخاص، والذى قدم فيه العديد من الأعمال المسرحية المميزة، أبرزها مدرسة المشاغبين، والتي جمعته بالفنان عادل إمام قبل أن يتحولوا إلى ثنائي فى العديد من التجارب السينمائية المشتركة.

كانت من ‏أولى مسرحيات الفنان سعيد صالح هى مسرحية (هالو شلبي)، وعدد من المسرحيات التي حققت نجاحاً كبيراً، وابرزها (مدرسة المشاغبين) التي ظلت تعرض لمدة 6 سنوات، واتبعها بمسرحية (العيال كبرت) مع نفس طاقم العمل.

قدم 500 فيلم وكان يعتبر نفسه أحد أكبر الممثلين الذين قدموا أعمالا سينمائية، حيث كان إنتاج السينما لا يتجاوز 1500 فيلم، وهو ما جعله يتباهي بتقديمه ثلث أعمال السينما المصرية من بدايتها.

وتوفى سعيد صالح في 1 أغسطس عام 2014 بعد صراع مع المرض.

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