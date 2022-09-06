نبيله عبيد تشيد بأغنية محمد حماقي.. نغمتها حلوة وكلامها جميل

أشادت الفنانة نبيلة عبيد، بأغنية الفنان محمد حماقى “لا ملامة”، وشاركت جمهورها ومتابعيها فيديو لبعض أعمالها الفنية على أغنية” لا ملامة “، وذلك عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”.

وعلقت نبيلة عبيد على الفيديو قائلة : من أول مقابلة سحر عينه ناداني… أغنية لمحمد حماقي نغمتها حلوة وكلامها كمان جميل وأهم حاجة إنها لايقة على الكليب ده”.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد حماقي أغنية لا “لاملامة “والتي حققت نجاحاً كبيراً منذ طرحها عبر موقع ” يوتيوب” وأعجب بها الجمهور وأحبها وتدوالها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كما طرح مؤخرا الفنان محمد حماقي أحدث أغنياته “أدرينالين” وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، وتخطت الأغنية 14 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً.