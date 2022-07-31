نبيل الحلفاوي عن عودة آمال ماهر: إثراء لساحة الغناء والطرب المصري والعربي

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على التعليق عن عودة أمال ماهر للغناء من جديد بعد فترة إنقطاع كبيرة.

وكتب نبيل الحلفاوي، عبر حسابة علي تطبيق “تويتر” :” عودة أمال ماهر إثراء لساحة الغناء والطرب المصري والعربي. ودعم قوي لمساحة الفن الراقي الجاد المحترم.. خالص التهنئة وصادق الأمنيات بالاستمرار والمزيد من العطاء والنجاح إن شاء الله”.

وعلقت أمال ماهر، من خلال حسابها الرسمي على “تويتر” قائلة: “ألف شكر دي شهادة اعتز بيها من أستاذ وفنان كبير”.

يذكر أنه بعد طول انتظار، وغياب طويل عن ساحة الغناء، أعتلت آمال ماهر، المسرح من جديد في حفل غنائي، في أرينا العلمين الجديدة، وسط حضور الجمهور العريض، الذي طالبها كثيرًا بإحياء هذا الحفل على مدار الفترة الماضية.

حيث أطربت الفنانة آمال ماهر جمهورها بباقة من أشهر أغانيها، مع إطلاله مبهرة ودعاية لطيفة للحفل الذي كان مفعم بالحيوية والتفاعل الكبير من الجمهور العريض.

الف شكر دي شهادة اعتز بيها من استاذ وفنان كبير 🙏❤️ https://t.co/udtFFBKazM — Amal Maher (@amalmaher) July 30, 2022