"نتفليكس تحتل المرتبة الثانية من حيث الإيرادات

بعد “كومكاست”، تفوقت نتفليكس على “إيه آر دي” الألمانية، لتصبح ثاني أكبر مجموعة تلفزيونية في أوروبا من حيث الإيرادات.

ووفقا لتقييم صادر عن شركة الأبحاث “أمبير أناليسز” جاءت نتفليكس ثاني أكبر مجموعة تلفزيونية في أوروبا من حيث الإيرادات في عام 2020.

وبحسب موقع “فاريتي” لا تزال شركة “كوم كاست”، والتي تمتلك عمليات سكاي التابعة لمشغل التلفزيون المدفوع في أوروبا، رائدة بحصة سوقية تبلغ 12٪ من حيث الإيرادات.

بينما تفوقت نتفليكس بـ6.1٪ ، على محطة البث العامة الألمانية”إيه دي آر”، فيما جاءت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في المركز الرابع بنسبة 4.2٪ ومجموعة كانال بلس الخامسة بنسبة 3.2٪، واحتلت Amazon Prime Video امازون بريم فيديو المرتبة 13 بنسبة 2٪.

ووفقا لـ”سي إن بي سي” قال توني ماروليس ، المحلل الرئيسي في “أمبير أناليسيز” منذ إطلاق نتفليكس في عام 2012 ، نمت بسرعة في أوروبا، مشيرا إلى أنه وبحلول عام 2016 ، أطلقت خدماتها في جميع أنحاء أوروبا ، وتجاوزت عوائدها مليار دولار.

وتتبعا لمسيرتها أوضح ماروليس أنه وبحلول عام 2017 ، كان لديها أكبر عدد من العملاء في أي نشاط تلفزيوني باشتراك في أوروبا” واصفا تفوقها بـ “النيزكي” قائلا: “يبدو أنه لا يوجد حد لارتفاع نتفليكس النيزكي؛ لأنه يساعد نفسه في الحصول على جزء أكبر من الإيرادات السمعية والبصرية.”

وكانت نتفليكس قد دفعت ضريبة 4.3 مليون دولار في المملكة المتحدة في عام 2019 ، وبلغت إيراداتها 164 مليون دولار.

ويؤكد ماروليس أنه على مدى السنوات القليلة المقبلة، من المقرر أن تحصل نتفليكس وحدها على تمويل أفضل، مما يعني أنها قادرة على إنتاج كميات من المحتوى عالي الجودة لا يمكن لمعظم منافسيها المحليين مطابقته.