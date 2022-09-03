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نتفليكس تختار ممثلي شخصية ويليام وكيت للجزء السادس من التاج

منذ 7 دقائق
الدوق ويليام والدوقة كيت

الدوق ويليام والدوقة كيت

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اختارت شبكة نتفليكس اختارت ممثلين لتجسيد دوق ودوقة كامبريدج في الجزء السادس من مسلسل ذا كراون (التاج).

وبحسب العديد من المواقع الإعلامية الأميركية، سوف يقوم الممثلان روفوس كامبا (16 عاما) وإد ماكفي (21 عاما) بدور ويليام، بينما سوف تقوم ميغ بيلامي بدور كيت ميدلتون.

وجاء الإعلان قبل إطلاق الجزء الخامس من المسلسل الملكي الشهير الذي من المقرر أن يعود في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتقوم إميلدا ستونتن بدور الملكة بعدما قامت به أوليفيا كولمان، بينما يحل جوناثان برايس مكان توبياس مينزيس في دور دوق إدنبره، وليزلي مانفيل مكان هيلينا بونهام كارتر في دور الأميرة مارغريت.

وتم الكشف سابقا أن الجزء الخامس سوف يتعمق أكثر في المقابلة التي أجراها الصحافي مارتن بشير مع ديانا ضمن برنامج بانوراما الوثائقي الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وكان من المقرر أن ينتهي مسلسل «التاج» بعد الجزء الخامس، ولكن كاتب العمل بيتر مورغان قال لاحقا إنه سوف يضيف جزءا سادسا.

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