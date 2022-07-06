نتفليكس تعطي الضوء الأخضر لسلسلة جديدة من "سترينجر ثينجز"

قالت نتفليكس اليوم الأربعاء إنها تعمل على تطوير سلسلة جانبية من سلسلة الخيال العلمي (سترينجر ثينجز) “أشياء أكثر غرابة” حيث تعمل خدمة البث عبر الإنترنت على تحويل أكبر عمل ناجح لها باللغة الإنجليزية إلى عالم ترفيهي أوسع.

وأضافت نتفليكس في بيان أن المسلسل الجديد سيعتمد على فكرة أصلية من مات وروس دفر، وهما التوأمان اللذان ابتكرا (سترينجر ثينجز). ولم يتم تقديم تفاصيل عن القصة أو الشخصيات.

كما أعلنت نتفليكس عن مسرحية تدور أحداثها داخل عالم (سترينجر ثينجز).

وحققت سلسلة الإثارة والخيال العلمي من بطولة وينونا رايدر وديفيد هاربور أرقاما قياسية في المشاهدات على نتفليكس، وتجاوزت مسلسل (بريدجرتون) ليصبح العمل الأكثر مشاهدة باللغة الإنجليزية على نتفليكس.

وصنع (سترينجر ثينجز) ضجة عندما تم بث موسمه الأول في 2016 وحول ميلي بوبي براون البالغة من العمر 12 عاما في ذلك الوقت إلى نجمة عالمية. ودفع الموسم الأخير أغنية كيت بوش (رانينج أب ذا هيل) إلى قمة قوائم الأغاني لدى آي تيونز وسبوتيفاي بعد 37 عاما من إصدارها الأصلي.

واختتم الموسم الرابع بالحلقتين الأخيرتين الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تعطل تطبيق نتفليكس لفترة وجيزة مع تسابق الجمهور على مشاهدة ختام الموسم.

وسجل المسلسل 1.15 مليار ساعة من وقت المشاهدة على نتفليكس، ويأتي فقط خلف المسلسل الدرامي الكوري الجنوبي (سكويد جيم) “لعبة الحبار”.