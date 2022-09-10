السبت 14 صفر 1444 ﻫ - 10 سبتمبر 2022 |
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نتفليكس توقف تصوير مسلسل "التاج"

منذ ساعة واحدة
مسلسل التاج

مسلسل التاج

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أعلنت منصة نتفليكس تعليق تصوير مسلسلها “ذا كراون” الجمعة موقتاً عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ويجري حالياً تصوير الموسم السادس من المسلسل الناجح الذي يتناول حياة الملكة إليزابيث الثانية على رأس أشهر عائلة ملكية في العالم. ويُبرز العمل الفضائح التي طالت هذه العائلة بالإضافة إلى الأزمات السياسية التي واجهتها الملكة والعلاقة التي تربطها بزوجها فيليب.

وقال ناطق باسم نتفليكس لوكالة فرانس برس: “في لفتة تنطوي على احترام، عُلّق تصوير ذا كراون (الجمعة)”.

وأضاف أنّ “التصوير سيُعلّق كذلك يوم جنازة الملكة”، بينما يحضر عدد كبير من المسؤولين في منصة البث التدفقي هذا الأسبوع مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.
وانطلق الموسم الأول من المسلسل الحائز عدة جوائز “إيمي”، وهي مكافآت للأعمال التلفزيونية توازي جوائز الأوسكار بأهميتها، بحدث بارز هو زواج إليزابيث الثانية والأمير فيليب سنة 1947.

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