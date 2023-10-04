نجاح الدورة الأولى من مهرجان العراق الدولي

قبل أشهر قليلة، أعلن عن إطلاق مهرجان العراق الدولي الاول بمبادرة من المطربة شذا حسون وتحت رعاية رئاسة الوزراء العراقية ووزراء الثقافة والسياحة والاثار.

وتحت إشراف لحنة تحكيم مؤلفة من نخب الاعلاميين والفنانين العرب أمثال المخرجة إيناس الدغيدي ونقيب الممثلين المصريين أشرف زكي والاعلامي اللبناني جمال فياض وغيرهم وعلى أساس آراء اللجنة وتصويت الجمهور تم إختيار مجموعة كبيرة من النجوم العرب لتكريمهم في مهرجان كبير أقيم في قاعة الاحتفالات العامة في قلب العاصمة العراقية.

وكان قد حضر معظم النجوم المكرمين وأهل الاعلام والصحافة العرب قبل يوم واحد من إقامة المهرجان وكانت الاستقبالات مليئة بالحفاوة .

وفي ٣ تشرين الاول (أكتوبر) وعند الساعة السابعة مساء بدأ المكرمون بالتوافد على السجادة الحمراء حيث أجروا لقاءات وأحاديث مع الاعلام العراقي والعربي.

وعند الساعة التاسة إنطلق الحفل بلوحة راقصة رائعة ثم صعدت عرابة المهرجان شذا حسون وألقت كلمة رحبت بها بالحضور وبعد ذلك بدأت التكريمات وتم منح تمثال مميز لعدد كبير من النجوم ومنهم هالة صدقي وصفية العمري وجمال سليمان ووليد توفيق ودانيلا رحمة وميشال فاضل وفادي حداد ومنذر رياحنة وباسم مغنية والكسندر علوم ومي كساب وإيمان العاصي ورامي صبري وغيرهم الكثيرين الذين أعربوا عن سعادتهم بتكريمهم في أرض الحضارة العراق.

وقدم عدد من المكرمين أغنياتهم وعزفهم وبدا التفاعل مميز جدا بين الحضور . وقد نقل هذا الحدث كل الشاشات العراقية تحت إدارة المخرج اللبناني طوني قهوجي وفريق عمله. والاحترافية كانت عنوانا لهذا الحدث.