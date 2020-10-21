نجلاء فتحي تتصدر غوغل بسبب زوجة الراحل “محمود ياسين”

أثار خبر منع الفنانة شهيرة للنجمة المصرية نجلاء فتحي من تأدية واجب العزاء بالراحل محمود ياسين جدلا واسعا على موافع التواصل الاجتماعي، وبعد انتشار الخبر بكثافة على المواقع، توجهت الجماهير إلى محرك “غوغل” للبحث في سبب منع زوجة ياسين لفتحي من تأدية واجب العزاء، لا سيما أن فتحي قد شاركت ياسين بأهم أفلامه، والتي حققت لهما شهرة واسعة.

وقال موقع “تحيا مصر”، إن “العمليات البحثية عن الفنانة نجلاء فتحي ازدادت خلال الساعات الماضية، لمعرفة السبب وراء منعها من حضور عزاء الفنان محمود ياسين، حيث انتشرت العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت صحيفة “الرؤية” الإماراتية نقلت عن مصدر، قوله إن “نجلاء فتحي اتصلت بعمر نجل محمود ياسين لكي تعزيه، وأبلغته رغبتها في زيارة الأسرة في المنزل لتعزيتهم، ولكن شهيرة نصحتها بعدم المجيء”.

ويأتي رفض شهيرة لزيارة نجلاء فتحي حرصا منها على صحتها، وذلك لأن الأخيرة تعاني من نقص في المناعة، ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بفيروس “كورونا”. وتابع المصدر أن نجلاء فتحي بدت متأثرة للغاية من وفاة محمود ياسين، خاصة وأنه كان من المقربين منها، وشاركها بطولة العديد من الأفلام السينمائية الناجحة.

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وشيعت جنازة الراحل من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة الخميس، بينما أقيم العزاء الجمعة في أحد المجمعات السكنية بالمدينة، وحضره العديد من الفنانين، منهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين وشريف منير.