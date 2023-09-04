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نجل الملك سلمان يتدخل لإنقاذ لاعب سعودي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2023 12:45 صباحًا
الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز

الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز

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اهتمت الأوساط الرياضية و الإعلامية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية بموقف إنساني للأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز حيال اللاعب السعودي عبدالرحمن البيشي “لاعب نادي النصر السعودي” السابق.

وقد أمر الأمير المذكور بتأمين منزل لـ “الكابتن البيشي” ولأسرته، علماً بأن اللاعب الدولي مصابٌ بمرض التصلب الجانبي الضموري منذ العام عام 2019، الذي افقده القدرة على الكلام و الحركة، وجعله طريح الفراش، و بحاجة دائمة للعلاج المكثف.

و تداول عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي هذا الخبر بكثير من الثناء على موقف الأمير تركي، و تمنوا كذلك الشفاء العاجل للاعب عبدالرحمن البيشي الذي باركوا له كذلك بالمنزل الجديد.

يذكر أن الأمير تركي بن سلمان هو الشقيق الأصغر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو حاصل درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة الملك سعود، وهو شاعر معروف ولديه عدد من القصائد التي تغنى بها فنانون سعوديون مشاهير مثل الفنان رابح صقر.

 

 

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