نجل الملك سلمان يتدخل لإنقاذ لاعب سعودي

اهتمت الأوساط الرياضية و الإعلامية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية بموقف إنساني للأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز حيال اللاعب السعودي عبدالرحمن البيشي “لاعب نادي النصر السعودي” السابق.

وقد أمر الأمير المذكور بتأمين منزل لـ “الكابتن البيشي” ولأسرته، علماً بأن اللاعب الدولي مصابٌ بمرض التصلب الجانبي الضموري منذ العام عام 2019، الذي افقده القدرة على الكلام و الحركة، وجعله طريح الفراش، و بحاجة دائمة للعلاج المكثف.

و تداول عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي هذا الخبر بكثير من الثناء على موقف الأمير تركي، و تمنوا كذلك الشفاء العاجل للاعب عبدالرحمن البيشي الذي باركوا له كذلك بالمنزل الجديد.

يذكر أن الأمير تركي بن سلمان هو الشقيق الأصغر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو حاصل درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة الملك سعود، وهو شاعر معروف ولديه عدد من القصائد التي تغنى بها فنانون سعوديون مشاهير مثل الفنان رابح صقر.

الله يعلي شانك ويرحم والديك

شكرا بحجم السماء

#تركي_بن_سلمان

والف مبروك المنزل الجديد#عبدالرحمن_البيشي pic.twitter.com/N1tDkfFNEQ — فايز المالكي (@fayez_malki) September 3, 2023

تكفل الأمير تركي بن سلمان حفظه الله وسدده بمنزل للكابتن عبدالرحمن.. وجه جميل للرياضة يجتاز حدودها للانسانية والكرم والتعاضد والخير كله.. والباقي وما سواه يذهب.. والفضل من أهله معتاد لا يستغرب.. بارك الله في العمل وصانعه ومن سعى فيه.. اللهم اشف عبدك عبدالرحمن.. pic.twitter.com/tybzL513WC — بتال القوس (@battalalgoos) September 3, 2023