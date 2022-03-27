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نجل عبد الرحمن ابو زهرة يكشف تفاصيل حالته الصحية

27 - مارس - 2022
عبد الرحمن ابو زهرة

عبد الرحمن ابو زهرة

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بعد تعرض الفنان عبد الرحمن ابو زهرة لوعكة صحية كشف ابنه الدكتور أحمد أبو زهرة عن حالتة، واشار انه يعاني من كسر في الحوض، والتهاب رئوي خفيف.
وكتب نجل عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابه علي “انستغرام”:”ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة .. ويارب تعدي المرة دي على خير”.

يذكر أن “أبو زهرة” ممثل مصري متميز كما ونجح في تقديمه لشخصية “سكار” بعدما خطف نظر ديزني إلى خامة الصوت المذهلة التي يمتلكها ” والتي دفعت الشركة إلى مضاعفة أجره قبل ما يزيد عن ربع قرن، وتقديم شهادة تقدير باسمه محتواها، أن “أبو زهرة” هو أفضل من قدم الشخصية صوتياً على مستوى العالم.

يأتي ذلك بعد أدائه للدور الصوتي لأول مرة في الفيلم عام 1994، وهو ما دفع الجمهور للتساؤل “من الذي يستطيع أن يقدم الدور بهذا التألق في النسخة العربية المدبلجة للفيلم الجديد؟”.

ويستعد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لتقديم أحدث اعماله في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2022، وذلك بعد تعافيه مؤخراً من فيروس كورونا بمسلسلين كارتون.

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