نجل مارادونا يعلق على الخسارة أمام السعودية

رفض نجل لاعب كرة القدم الأرجنتيني الراحل، دييغو ماردونا، عقد مقارنة بين مستوى والده ونجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، وذلك في تعليقه على هزيمة المنتخب الأرجنتيني المفاجئة أمام السعودية في مونديال قطر.

واعتبر ماردونا جونيور أن ميسي ليس في مستوى والده الراحل، وقال: “لقد حزنت بشدة لهزيمة الأرجنتين. أجد صعوبة في تصديق أن هذا حدث بالفعل. الخسارة أمام السعودية أمر جنوني… المقارنة بين ميسي ووالدي الذي صنع الملوك تصدر من جانب أولئك الذين لا يرون ولا يفهمون كرة القدم، نحن نتحدث عن كوكبين مختلفين”.

لكن نجل ماردونا رفض إلقاء اللوم على ميسي والفريق في الهزيمة قائلا في حواره مع “راديو مارتي” الذي نقله موقع “غول دوت كوم”: “لا أريد أن ألقي باللوم على ليونيل مباشرة. في بعض الأحيان في كرة القدم، يحدث أن تخسر حتى أمام خصوم أضعف بكثير. لا أعتقد أن الأرجنتين كانت مغرورة. في كرة القدم، إذا لم تنهِ المباريات، فحتى أضعف الفرق ستهاجمك”.

وفجر المنتخب السعودي مفاجأة مدوية، الثلاثاء، بالفوز 2-1 على الأرجنتين المرشحة للتتويج بلقب المونديال في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة الثالثة لمونديال قطر 2022.

وبعد تقدم الأرجنتين بهدف سريع للنجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء بعد 10 دقائق، ثم إلغاء تقنية الحكم المساعد الفار لهدف ثان لمنتخب التانغو، بدا أن لاعبي “الأخضر” ومدربهم هيرفي رينار على الطريق نحو هزيمة ثقيلة في أول لقاء يجمع الأرجنتين بمنتخب عربي بتاريخ المونديال.

بيد أن السعوديين انتفضوا مع بداية الشوط الثاني وأحرزوا هدفين متتاليين عن طريق صالح الشهري في الدقيقة 48 وسالم الدوسري في الدقيقة 53.

واستبسل لاعبو المنتخب السعودي دفاعيا بعد الهدفين ليحققوا الفوز القاتل الذي مثل مفاجأة مذهلة بمواجهة الأرجنتين.