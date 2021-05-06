نجل هاري وميغان يتلقى رسالة من العائلة البريطانية المالكة

رغم الأجواء المتوترة التي سادت خلال الفترة الماضية بعد المقابلة التلفزيونية للأمير هاري وزوجته الدوق ميغان، أرسل أفراد العائلة المالكة البريطانية رسائل لـ”آرتشي” نجل الأمير هاري من زوجته ميغان.

يأتي ذلك بعد أن أصبح “هاري وميغان” محور واحدة من أكبر الأزمات التي تواجهها العائلة منذ عقود هذا العام، وجاءت الرسالة بمناسبة عيد ميلاد “آرتشي” الذي أتم عامه الثاني.

وولد آرتشي ماونتباتن-وندسور، وترتيبه السابع في ولاية العرش، في مستشفى بورتلاند في لندن في مايو/أيار 2019 ويعيش الآن مع والديه في لوس أنجلوس بعدما غادرا بريطانيا وتخليا عن واجباتهما الملكية في العام الماضي.

وذكرت رسالة نُشرت على حساب الملكة إليزابيث على “تويتر”: “نتمنى لآرتشي ماونتباتن-وندسور احتفالا سعيدا بعيد ميلاده الثاني اليوم”، كما تلقى الأمير الصغير أمنيات طيبة من جده الأمير تشارلز ولي العهد، وعمه الأمير وليام، وزوجته كيت.

وأصبح “آرتشي” نقطة محورية في تدهور العلاقة بين هاري وجدته الملكة إليزابيث (95 عاما)، وبقية أفراد العائلة بعد تخليه وزوجته عن واجباتهما الملكية.

وخلال مقابلة مع المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري في مارس/آذار قالت ميجان إن أحد أفراد العائلة تساءل عن مدى سمرة بشرة آرتشي قبل مولده.

وفي سياق آخر قالت ميغان، الحبلى في طفلها الثاني، الثلاثاء، إن آرتشي وهاري كانا مصدر إلهام لكتاب أطفال جديد كتبته وسينشر الشهر المقبل.