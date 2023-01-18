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نجمات يدعمن إليسا بعد خضوعها لجراحة في يدها

منذ 21 دقيقة
إليسا

إليسا

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تلقت الفنانة إليسا دعمًا كبيرًا من زميلاتها وجمهورها فور الكشف عن سفرها إلى الولايات المتحدة الأميركية للخضوع لجراحة “بسيطة” في اليد.

وعلّقت الفنانة المصرية أنغام برسالة دعم عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “تقومي بألف سلامة بإذن الله، يا حبيبتي، يا جميلة جوا وبرا”.

وكتبت الفنانة كارول سماحة عبر “تويتر”: “إليسا، ترجعي بألف سلامة، حبيبتي”.

كما غرّدت الفنانة أصالة قائلة: “ألف سلامة على قلبك، الله يعافيكي يا ألُّوستنا الغالية الحبيبة”.

وأعلنت إليسا أمس الثلاثاء، سفرها إلى الولايات المتحدة الأميركية في رحلة وصفتها بــ”السريعة”، للخضوع لجراحة قالت إنها “سهلة وصغيرة” في اليد، وطمأنت جمهورها مقدمًا، مؤكدة أن الأمر برمته لا يستدعي القلق.

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