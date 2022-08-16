الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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نجمة ذا فويس كيدز تفقد 6 من أقاربها في حريق بكنيسة مصر

منذ ساعتين
ذا فويس كيدز

ذا فويس كيدز

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أعربت ميريتيا عماد نجمة برنامج “ذا فويس كيدز”، عن حزنها الشديد بعد وفاة 6 من أفراد عائلتها في حادث حريق كنيسة أبو سيفين بمصر.

وشاركت ميريتيا مجموعة صور لأقاربائها خلال نعيها لهم وكتبت عبر حسابها الشخصي على تطبيق “إنستجرام: “انتقلت إلى الأمجاد السماوية، خالتي ماجدة نبيه حبيب وبنت خالتي إيرين عاطف وأولادها بارثنيا تامر، وميريام تامر وإبرام تامر وأيضا بنت خالتي ميرنا عاطف في حادث كنيسة أبو سيفين إمبابة”.

واستكملت ميريتيا عماد حديثها: “مع المسيح ذاك أفضل جدا، اذكرونا أمام عرش النعمة، بقي عندي 6 قدسين في السما”، مضيفة “بجد أنا مش مصدقة هتوحشوني يا أغلى ماليا”.

وكانت حالة من الحزن والصدمة سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد الحادث الأليم الذي وقع في حي إمبابة بمحافظة الجيزة المصرية، الأحد، حيث أدى وقوع حريق داخل كنيسة إلى سقوط ضحايا وصل عددها 41 ضحية و14 مصاباً، حسبما أكدت وزارة الصحة المصرية في بيانها الرسمي عن ملابسات الحادث.

وسبق أن شاركت ميريتيا عماد قبل سنوات في برنامج “ذا فويس كيدز” حيث انضمت إلى فريق كاظم الساهر.

كما تقدمت للمشاركة في برنامج “الدوم” قبل بضعة أشهر، إلا أنها لم تتخطى المرحلة الأولى في التصفيات، حيث رفضها حميد الشاعري وأمير طعيمة، فيما حصلت على موافقة عمرو مصطفى.

 

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