نجمة عالمية ترفض الغناء مع كانييه ويست

في حركة مفاجئة، قررت النجمة العالمية، نيكي ميناج، عدم غناء الديو الشهير الذي جمعها بكانييه ويست عام 2010، من خلال أغنية “monster”، التي اعتاد الجمهور سماعها من قبل نيكي ميناج دائماً.

وأثناء حفلها في مهرجان “اسينس” الثقافي، طلبت ميناج وقف تشغيل موسيقى أغنية Monster، التي غنتها بصحبة النجم كانييه ويست، وعلقت نيكي ميناج بعد إيقاف الأغنية: “أنا لا أحب المهرجين”، ما اعتبره الجمهور إشارة لخلافها مع كانييه ويست، لأنها اعتادت أن تغني هذه الأغنية في جميع حفلاتها بسبب حب الجمهور لها.

وتكهن البعض بأن سبب غضب نيكي ميناج من كانييه ويست هو تعاونه الأخير مع النجمة العالمية ​كاردي بي​، التي هي على خلاف حاد معها.

لكن يبدو أن كاردي بي ليست هي السبب فقط، ففي عام 2019 تحدثت نيكي ميناج عن تعاون جديد بينها وبين كانييه ويست، يحمل عنوان “New Body”، لكن تم إلغاء الأغنية والألبوم المقرر إضافتها له، وأكدت نيكي، في فبراير الماضي، أن هناك توتراً بينها وبين المغني بسبب رفضه إطلاق الأغنية.

يشار إلى نيكي كانت قد أطلقت أغنية، بالتعاون مع ليل بيبي، يوم الجمعة 11 فبراير، وهي “Bussin”، التي وصلت إلى المركز العاشر في أول يوم من صدورها على تطبيقَيْ: “Apple Music” و”سبوتيفاي”.

كما أطلقت بعدها “Do We Have A Problem”، و”We Go Up”، دون أن تعلن عن ألبومها الخامس.