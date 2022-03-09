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نجمة مشهورة “لا تغسل وجهها مطلقاً”.. تعرف عليها

منذ 8 ساعات
هوليود

هوليود

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في خبر صادم للعالم أعلنت على النجمة الأميركية الشهيرة كاميرون دياز، أنها نادراً ما تفكر في مظهرها، ولا تغسل وجهها مطلقاً منذ تركت هوليوود، وذلك رغم امتلاكها “مليارا” من منتجات العناية بالبشرة.
وأضافت في تصريحات أثارت ضجة، أنها تشعر بانطلاق واسع المدى منذ أن ابتعدت عن الأضواء، وذلك في حوار مع برنامج “رول بريكرز” نقلته صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية.

كما تابعت دياز أن إغراءات هوليوود بمثابة “مصيدة” هربت منها عقب زواجها من المغني بنجي مادين عام 2015، موضحة أنها رفضت عروض أفلام تقدر بـ 100 مليون دولار، دون أي ندم على ذلك، كذلك لفتت إلى أنه من الصعب أن لا ينظر المرء لنفسه ويحكم عليها وفق معايير الجمال الأخرى، معلنة أنها غدت خلال الثمانية أعوام الماضية كـ”الحيوان البري”، وفق تعبيرها.

وأشارت دياز إلى أنها أصبحت أقل تركيزا على مظهرها هذه الأيام، قائلة: “لا أهتم، آخر شيء أفكر فيه يوميا هو كيف أبدو”،وأضافت “لا أغسل وجهي مطلقا”، مشيرة إلى أنها تملك منتجات عناية بالبشرة مكدسة على الأرفف يكسوها الغبار، إلى ذلك، شددت دياز على أن أولويتها باتت خصوصاً مع اقترابها من بلوغ سن الخمسين هي أن “تبقى قوية”.

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