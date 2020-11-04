نجمة مصرية تستغيث وزارة الصحة عبر فيسبوك … ” أنا بموت حرفيا”

بعد إعلانها البارحة عن إصابتها بفيروس كورونا عبر صفحتها الشخصية عبر فيسبوك، فوجىء جمهور الممثلة الشهيرة بانتكاس وضعها الصحي بعد منشور كتبته على الفيسبوك تستغيث وزارة الصحة المصرية.

وفي التفاصل، أطلقت الفنانة المصرية، نشوى مصطفى رسالة استغاثة، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

واستغاثت نشوى مصطفى، في منشور عبر حسابها على موقع “فيسبوك” بوزارة الصحة، لإنقاذها بعد تفاقم حالتها الصحية، عقب إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الفنانة المصرية: “أنا أشعر أني أموت حرفيا، بروتوكول العلاج لم يؤت نفعا، أرغب أن يساعدني أي أحد من وزارة الصحة، أو يدلني أذهب إلى أي مستشفى”.

ونشر بعدها ابنها منشورا على حساب والدته قال فيه: “أريد طمأنة كل الطيبين الذين يدعون لأمي، نحن حاليا في سيارة الإسعاف في طريقنا للمستشفى… شكرا لوزارة الصحة على سرعة الاستجابة، وكل الشكر لنقيب الممثلين”.

وكان نشوى مصطفى، قد أعلنت أمس إصابتها بفيروس “كورونا”، وطالبت متابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وقالت الفنانة عبر صفحتها على “فيسبوك”: “ادعولى عملت اشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللاسف كورونا — اي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت ارجوكم يعمل تحليل”.

وتابعت قائلة: “لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة — الم رهيب ربنا مايكتبه على عدو ولا حبيب – ربنا يحافظ عليكم يارب – ادعولى”.