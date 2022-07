نجم أرسنال أحدث ضحايا مشاكل القلب في الملاعب

غاب الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال، عن مباراة منتخب بلاده أمام غانا، في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بسبب مشاكل في القلب تتعلق بإصابته بفيروس كورونا.

ولم يتواجد أوباميانغ في مباراة الغابون الأولى في البطولة أمام جزر القمر، لإصابته بكورونا.

وقال الاتحاد الغابوني لكرة القدم، إنه وفقا للجنة الطبية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يغيب الثلاثي أوباميانغ، وأكسيل مي، وماريو ليمينا، بسبب كورونا، ولا يمكنهم المشاركة في المباراة، بسبب مشاكل قلبية، ولا يرغب الكاف في المغامرة.

Pierre-Emerick Aubameyang ruled out of Gabon's AFCON clash due to "cardiac lesions"https://t.co/t0MWltVghh pic.twitter.com/9vAFOs1w1e

— Mirror Football (@MirrorFootball) January 14, 2022