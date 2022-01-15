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نجم أرسنال أحدث ضحايا مشاكل القلب في الملاعب

15 - يناير - 2022
إيميريك أوباميانغ

إيميريك أوباميانغ

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غاب الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال، عن مباراة منتخب بلاده أمام غانا، في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بسبب مشاكل في القلب تتعلق بإصابته بفيروس كورونا.

ولم يتواجد أوباميانغ في مباراة الغابون الأولى في البطولة أمام جزر القمر، لإصابته بكورونا.

وقال الاتحاد الغابوني لكرة القدم، إنه وفقا للجنة الطبية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يغيب الثلاثي أوباميانغ، وأكسيل مي، وماريو ليمينا، بسبب كورونا، ولا يمكنهم المشاركة في المباراة، بسبب مشاكل قلبية، ولا يرغب الكاف في المغامرة.

يذكر أن أوباميانغ تم استبعاده من المباريات الأخيرة لأرسنال، بسبب تأخر وصوله من رحلة إلى فرنسا، وهناك الكثير من التكهنات بشأن مستقبله مع المدفعجية.

تي ذلك في ظل المشاكل المتكررة في القلب لعدد من اللاعبين، آخرهم الكندي ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونخ الألماني.

كما اضطر الأرجنتيني سيرجيو أجويرو للاعتزال مؤخرا بعد بضعة أشهر على انضمامه إلى برشلونة الإسباني، وذلك لمعاناته بشكل مفاجئ من اضطرابات في القلب.

وشهدت بطولة يورو 2020 الماضية سقوط الدنماركي كريستيان إريكسن بشكل مفاجئ أيضا، ليتبين لاحقا معاناته من مشاكل في القلب

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