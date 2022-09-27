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نجم إنتر ميلان يحصل على وعد من سان جيرمان

منذ 9 ثواني
شعار نادي باريس سان جيرمان

شعار نادي باريس سان جيرمان

موقع kooora
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يعمد مسؤولو باريس سان جيرمان إلى إبرام صفقة ملحة لمدرب الفريق “كريستوف جالتيه”.

وكشفت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن نادي إنتر ميلان سيبدأ مفاوضات تجديد عقد مدافعه السلوفاكي ميلان سكرينيار، عقب مباراتي برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت أن المؤشرات الأولية لمفاوضات التجديد لا تبدو مبشّرة، حيث عرضت إدارة الإنتر راتبًا سنويا قيمته 6 ملايين يورو شامل المكافآت، بينما يريد سكرينيار 7.5 مليون يورو.

في هذا السياق، أشارت الصحيفة الى أن المدافع السلوفاكي حصل على وعد من مسؤولي”بي إس جي” بالعودة للتفاوض مجددًا لشرائه خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني المقبل، مؤكّدةً أن الوعد الباريسي لسكرينيار قائم سواء جدّد اللاعب تعاقده مع إنتر ميلان أو قرر الرحيل بنهاية عقده في حزيران المقبل.

هذا ولفتت إلى أن العرض الباريسي لشراء سكرينيار في كانون الثاني المقبل يتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو، في الوقت الذي رفض فيه نادي إنتر ميلان 60 مليون يورو لبيعه خلال صيف العام الجاري.

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