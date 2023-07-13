نجم برشلونة على رادار الدوري السعودي

طفرة كبيرة تشهدها الكرة السعودية على مستوى التعاقدات والانتدابات الفنية سواء للاعبين أو المدربين، بعدما نجح النصر في ضم كريستيانو رونالدو، وانتقال كريم بنزيما إلى صفوف الاتحاد.

وتم تحوّيل أربعة أندية رياضية سعودية وهي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات يكون كل منها مملوك من صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات رياضية غير ربحية لكل نادي، وهي مؤسسة أعضاء كل من نادي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال.

رافينيا على رادار الدوري السعودي

وكشف الصحفي المغربي الشهير، أشرف بن عياد، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تلقي نادي برشلونة الإسباني عرضًا من الدوري السعودي للتعاقد مع البرازيلي، رافينيا دياز، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ولم يكشف مراسل قنوات “بي أن سبورتس” القطرية السابق، عن اسم الفريق السعودي الذي تواصل مع برشلونة من أجل حسم التعاقد مغ نجم المنتخب البرازيلي.

وانضم رافينيا دياز إلى نادي برشلونة قي الصيف الماضي قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، في صفقة اقتربت من مبلغ 60 مليون يورو.

وشارك رافينيا في 50 مباراة مع برشلونة عبر كل المسابقات في الموسم الماضي، ونجح خلالها في تسجيل 10 أهداف بالإضافة إلى 12 تمريرة حاسمة.