نجم برشلونة: كنت مستعدًا للتوقيع مع ريال مدريد

أشار الإسباني بيدري، لاعب وسط برشلونة، الى أنه لم يكن يمانع التوقيع مع غريم فريقه الحالي، ريال مدريد، قبل الانتقال إلى قلعة “كامب نو”.

وسبق أن خاض بيدري فترة تجربة مع ريال مدريد، قبل انضمامه إلى البلوجرانا، لكن الميرنجي لم يعرض عليه الاستمرار والتوقيع على عقد.

وسُئل بيدري، في حواره أجراه مع صحيفة “الباييس” الإسبانية، إذا كان سيوقع لريال مدريد حال عرضوا عليه عقدًا بعد إجراء فترة التجربة، ورد اللاعب قائلا: “أعتقد بأنني كنت سأوقع معهم.. كان طموحي أن أشق طريقي كلاعب كرة قدم محترف”.

وتابع نجم برشلونة: “كان صعبًا للغاية رفض عرض من أحد الأندية العظيمة في تاريخ كرة القدم مثل ريال مدريد”.

واختتم بيدري، صاحب الـ19 عامًا، قائلا: “مر الأمر، وبعد عامين انتهى بي المطاف بالتوقيع لفريق أحلامي برشلونة.. إن أندريس أنييستا هو النجم المفضل لي ولعائلي.. لطالما قلت ذلك”.