نجم برشلونة مهدَّد بعدم المشاركة في كأس العالم

أصبح أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة، مهددًا بالغياب عن بطولة كأس العالم المقبلة في قطر.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن “رونالد أراوخو” قرّر الخضوع لعملية جراحية، الخميس المقبل في فنلندا، للتعافي من تمزّق في وتر عضلة المقرب في ساقه اليمنى.

وأُصيب رونالد أراوخو خلال مباراة منتخب بلاده أمام إيران، ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم إبلاغ أراوخو بأن تعافيه من الجراحة سيكون سريعًا، كما أبلغه دييجو ألونسو مدرب أوروغواي بأنه سينتظره في كأس العالم حتى آخر يوم.

كذلك، أوضحت أن أراوخو يدرك أن قرار إجراء الجراحة يعني مخاطرته بفقدان مشاركته الأولى في كأس العالم، لكنّ قراره يعود إلى التفكير في الحل الأفضل على المدى الطويل.

وذكرت الصحيفة أن وقت التعافي المتوقع لأراوخو سيتراوح من 6 أسابيع إلى شهرين.