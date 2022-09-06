نجم برشلونة ينضم للشارقة الإماراتي في صفقة انتقال حر

حسم البوسني ميراليم بيانيتش متوسط ميدان برشلونة موقفه بعد تردد وقرر قبول عرض الشارقة الإماراتي وسينهي علاقته مع برشلونة لينتقل في صفقة حرة نحو الإمارات، وفق ما ذكرت صحيفة ”سبورت“.

وبحسب الصحيفة فإم بيانيتش الذي يبلغ من العمر 32 عاما يعتقد أن عرضا لمدة 3 سنوات من الشارقة الإماراتي مغريا ومهما بالنسبة لعمره وعلى الصعيد الاقتصادي وقرر التحدث مع المدرب تشافي هيرنانديز لإبلاغه بقراره الرحيل عن برشلونة.

وعاد بيانيتش هذا الصيف لبرشلونة بعد نهاية فترة إعارته لبيشكتاش التركي وكان يرغب في البقاء بعد مشاركته في الفترة الإعدادية قبل الموسم لكن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق لم يشركه أي دقيقة في اللقاءات الأربعة الأولى في الدوري الإسباني.

وأكدت صحيفة ”سبورت“ أن بيانيتش يتفاوض حاليا مع إدارة برشلونة لإنهاء عقده المنتهي صيف 2024 لينهي إجراءات انتقاله للشارقة الإماراتي حيث لا زال سوق الانتقالات الصيفية مفتوحا في الإمارات.

ولم يمانع برشلونة في إنهاء عقد بيانيتش وتسهيل مهمة رحيله نحو الشارقة الإماراتي لأن الفريق يرغب في تقليص حجم الرواتب في الفريق رغم أن البوسني خفض راتبه منذ الصيف الماضي وقبل رحيله معارا للدوري التركي.

وانضم بيانيتش إلى برشلونة صيف 2020 من يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو في صفقة شملت انتقال البرازيلي آرثر ميلو إلى النادي الإيطالي.

ولعب بيانيتش موسما واحدا مع برشلونة، قبل أن يغادر صيف 2021 إلى بشكتاش التركي بنظام الإعارة، علما أن عقد اللاعب البوسني مع برشلونة ينتهي في يونيو 2024.

ولم يشارك بيانيتش حتى الآن مع برشلونة بعد لعب 4 جولات في الدوري الإسباني، علما أنه شارك مع الفريق 30 مباراة في موسم 2020/2021، لم يسجل ولم يصنع فيها.

في حين لعب بيانيتش مع يوفنتوس 178 مباراة سجل فيها 22 هدفا وصنع 41، كما سبق أن لعب مع روما 185 مباراة سجل فيها 30 هدفا وصنع 44 هدفا، أما مع بشكتاش فلعب 26 مباراة صنع فيها 4 أهداف.