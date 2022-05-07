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نجم جديد يقترب من برشلونة

منذ 19 دقيقة
نادي برشلونة

نادي برشلونة

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اقترب الإسباني سيزار أزبيليكويتا، مدافع تشيلسي، خطوة جديدة من أجل الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن أزبيليكويتا لديه اتفاق مع برشلونة حول عقد مدته موسمين براتب ينوي يبلغ 13 مليون يورو، بالإضافة إلى بند يسمح بالتمديد لموسم ثالث.

وأشارت إلى أن أزبيليكويتا كان ينتظر فقط خطة بيع تشيلسي إلى مالك جديد، من أجل التحدث مع إدارة النادي حول الرحيل.

وكان تشيلسي أعلن صباح اليوم السبت، الاتفاق على صفقة بيع النادي في بيان رسمي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تشيلسي فعل بند التمديد في عقد أزبيليكويتا حتى صيف 2023، مع منحه وعدًا بالرحيل في حالة بيع النادي.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن برشلونة حسم أيضًا التعاقد مع أندرياس كريستينسن مدافع تشيلسي، وفرانك كيسي لاعب وسط ميلان.

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