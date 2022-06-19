نجم ريال مدريد يشعل الصراع بين مانشستر وليفربول

أفاد تقرير صحفي إسباني، السبت، بأن ليفربول انضم لسباق التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد.

وينتهي تعاقد ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد، مع الفريق الملكي بنهاية الموسم المقبل، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ورغم بداية أسينسيو بشكل أساسي مع ريال مدريد في الموسم الماضي، إلا أنه تراجع شيئًا فشيئًا في ظل تألق البرازيلي رودريجو جويس.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ليفربول يستعد لتحدي غريمه مانشستر يونايتد، على ضم أسينسيو صاحب الـ26 عامًا هذا الصيف.

ويسعى أسينسيو للحصول على ضمانات بشأن مشاركته أساسيًا سواء في ريال مدريد أو ناديه الجديد، حيث سيكون هذا هو العامل الرئيسي في اتخاذ قراره.

ويستمر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، في محاولة تعزيز هجوم الفريق، بعد اقتراب السنغالي ساديو ماني من الرحيل إلى بايرن ميونخ.

يشار إلى أن ليفربول تعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم بنفيكا، مقابل 75 مليون يورو.