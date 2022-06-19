الأحد 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 19 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نجم ريال مدريد يشعل الصراع بين مانشستر وليفربول

منذ 34 دقيقة
فريق ريال مدريد

فريق ريال مدريد

"كووورة"
A A A
طباعة المقال

أفاد تقرير صحفي إسباني، السبت، بأن ليفربول انضم لسباق التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد.

وينتهي تعاقد ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد، مع الفريق الملكي بنهاية الموسم المقبل، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ورغم بداية أسينسيو بشكل أساسي مع ريال مدريد في الموسم الماضي، إلا أنه تراجع شيئًا فشيئًا في ظل تألق البرازيلي رودريجو جويس.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ليفربول يستعد لتحدي غريمه مانشستر يونايتد، على ضم أسينسيو صاحب الـ26 عامًا هذا الصيف.

ويسعى أسينسيو للحصول على ضمانات بشأن مشاركته أساسيًا سواء في ريال مدريد أو ناديه الجديد، حيث سيكون هذا هو العامل الرئيسي في اتخاذ قراره.

ويستمر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، في محاولة تعزيز هجوم الفريق، بعد اقتراب السنغالي ساديو ماني من الرحيل إلى بايرن ميونخ.

يشار إلى أن ليفربول تعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم بنفيكا، مقابل 75 مليون يورو.

    المزيد من منوعات

    روبرت ليفاندوفسكي
    ليفاندوفسكي واثق من استسلام بايرن ميونخ
    الدببة
    هل ارتفاع درجات الحرارة سيقتل الدببة القطبية حقاً؟
    راشفورد
    قضية ولا أغرب... نجم مانشستر يقاضي طالباً مصرياً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الطاقة الشمسية - تعبيرية
    بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
    إعلان تشكيلة سلة لبنان لمواجهتي الأردن والسعودية
    ارتفاع ضغط الدم
    4 عادات شرب ترفع ضغط الدم سرًّا.. تجنّبوها!