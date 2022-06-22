نجم فرنسي جديد على رادار ريال مدريد

انضم ريال مدريد لسباق التعاقد مع الفرنسي هوجو إيكتيكي لاعب ريمس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويعد إيكتيكي (20 عاما)، من أبرز المواهب في الكرة الفرنسية، حيث لمع بشدة الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 11 هدفا خلال 26 مباراة بالدوري الفرنسي.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن ريال مدريد يضع عينه على إيكتيكي منذ فترة، تمهيدا لضمه حال رحيل الثنائي ماريانو دياز ولوكا يوفيتش.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد سيواجه منافسة قوية من جانب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ونيوكاسل، في صراع التعاقد مع اللاعب.

وأضافت أن ريمس رفض من قبل عرضين لضم الموهبة الفرنسية من جانب باريس سان جيرمان (45 مليون يورو) ونيوكاسل (36 مليون يورو).

يشار إلى أن ريال مدريد أبرم صفقة فرنسية أخرى منذ أيام بالتعاقد مع لاعب الوسط أوريلين تشواميني قادما من صفوف موناكو.