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نجم كرة القدم البرازيلية "بيليه" يعاني من عدوى تنفسية

منذ 51 دقيقة
أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه

أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه (رويترز)

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أظهر تقرير طبي (الجمعة 2-12-2022) أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي لكن حالته لا تزال مستقرة. وقال مستشفى ألبرت اينشتاين في ساو باولو إن الأسطورة البالغ من العمر 82 عاما سيبقى في المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة لمواصلة العلاج مضيفا أن الحالة الصحية العامة لبيليه تتحسن.

وأوضح التقرير “قام الفريق الطبي بتشخيص عدوى في الجهاز التنفسي يتم علاجها بالمضادات الحيوية. كانت الاستجابة جيدة وحالة المريض .. مستقرة مع تحسن عام في الحالة الصحية”.

ودخل بيليه المستشفى في ساو باولو يوم الثلاثاء لإعادة تقييم علاجه من السرطان بعد إزالة ورم من القولون في سبتمبر أيلول 2021.

ونشر المهاجم السابق أمس الخميس صورة على موقع انستجرام يشكر فيها أنصاره على الرسائل الإيجابية التي تلقاها.

    المصدر :
  • رويترز

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