نجم كرة القدم البرازيلي يصارع الاكتئاب

أعلن نجم كرة القدم البرازيلي السابق “رونالدو نازاريو” “الظاهرة”، أنه يخضع للعلاج بعد صراع مع الاكتئاب.

ويُعتبر رونالدو، النجم السابق لإنتر وميلان الإيطاليين وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين، أحد أبرز النجوم في تاريخ الكرة.

وشارك رونالدو مع المنتخب البرازيلي في 4 نسخ من كأس العالم، وتوّج بكل من الحذاء الذهبي والكرة الفضية في كأس العالم 2002.

وفي فيلم وثائقي جديد على منصة “دازن”، تحدث رونالدو مع روبرتو كارلوس زميله السابق في ريال مدريد والمنتخب البرازيلي، عن الصحة العقلية في كرة القدم.

وعند سؤال “الظاهرة” رونالدو عن معاناته على المستوى الشخصي، خلال مقابلة لصحيفة “ماركا”، قال إنه عانى من الاكتئاب.

وقال: “اليوم أخضع للعلاج، أتلقى العلاج منذ عامين ونصف العام، وأفهم نفسي الآن بشكل أفضل بكثير من الماضي”، مضيفًا: “لكنني أقول مجددًا إني أنتمي لجيل كان يدفع فيه باللاعبين إلى الملعب لتقديم أفضل ما لديهم، دون أي تلميح إلى الأمور الدرامية”.

كما لفت الى أنه “عندما أنظر إلى الماضي، أرى أننا حقا تعرضنا لإجهاد عقلي كبير للغاية دون أي إعداد لذلك، لأنها أيضا كانت بداية حقبة الإنترنت، والسرعة في نقل المعلومات، في ذلك الوقت لم يكن هناك أي قلق بشأن الصحة العقلية للاعبين”.