نجم ليفربول السابق يوجّه انتقادًا لاذعًا لـ "محمد صلاح"

انتقد “جون ألدريج”، نجم ليفربول السابق، اللاعب المصري “محمد صلاح”، جناح الريدز، بسبب “مستواه في الموسم الحالي”.

وفي مقال نشره على شبكة “ليفربول إيكو”، قال ألدريج،: “أنا من أكبر مشجعي صلاح، لكنه يحتاج إلى الاستبعاد، لأنه لا ينصف نفسه ولا ينصف الفريق”.

وأضاف: “لا يهم إذا كنت صلاح أو كريستيانو أو ميسي. في تلك المرحلة يجب أن تُستبعد من أجل مصلحتك. لا أعرف إذا كان كلوب يستطيع فعل ذلك الآن بعد أن أصيب دياز”.

وتابع: “مو ليس الوحيد الذي يجب استبعاده من التشكيلة.. لا تفهموني خطأ. هناك الكثير من اللاعبين دون المستوى وقد كانوا كذلك منذ فترة. يحاول المدرب إقناعهم باللعب من خلال الولاء له، لكن أيضًا ليس لديه الكثير من البدائل”.

وختم: “لا يمكنك خوض مباريات أخرى مثل آخر مباراتين، لقد احتاج الفريق إلى تسجيل 4 أهداف كي يفوز. أمام برايتون كان ينبغي أن يفوزوا بثلاثة أهداف فقط، بينما كانوا سيتعادلون مع آرسنال إذا زاروا الشباك 3 مرات”.