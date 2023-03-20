نجم مانشستر يونايتد يكشف سر الانتفاضة أمام فولهام

قال مارسيل زابيتسر لاعب وسط مانشستر يونايتد إن الروح القتالية للفريق ساعدته على تحقيق انتفاضة ناجحة أمام فولهام في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد.

وبدا أن فولهام سيشق طريقه نحو الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد لأول مرة منذ 2002 عندما افتتح ألكسندر ميتروفيتش التسجيل في الدقيقة 50.

لكن برونو فرنانديز سجل هدفين وبينهما أحرز زابيتسر هدفا، ليفوز يونايتد 3-1 مستفيدا من طرد ويليان وميتروفيتش من فولهام.

وقال زابيتسر لمحطة النادي التلفزيونية “أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول. صنعنا بعض الفرص وأهدرناها، لكن بعد الاستراحة استقبلنا هدفا وهذا ما لم نكن نريده”.

وأضاف “لذا كنا ندرك في هذا الوقت أن المباراة ستصبح أصعب وأصعب، لكن واصلنا الشعور بالثقة وامتلكنا الروح القتالية للفريق والعقلية المناسبة المعتادة دائما داخل الملعب”.

وتابع “حتى أكون منصفا، فإنه بالنسبة لفولهام لا يكون الأمر سهلا باللعب بتسعة لاعبين… لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين ويمكن متابعة ذلك في غرفة اللاعبين والملعب وخارجه. نعمل سويا وبشكل متقارب. نتعاون طوال الوقت معا”.

وقال زابيتسر، المنضم من بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة في يناير كانون الثاني، إن تسجيل هدفه الأول مع يونايتد جعله يشعر “بسعادة هائلة”.

وأضاف اللاعب النمساوي “كنت أبحث عن تسجيل الهدف الأول في أولد ترافورد أمام هذه الجماهير المذهلة. وهذا هدف مهم حيث تقدمنا 2-1 وكان حاسما”.

وسيلعب يونايتد صاحب المركز الثالث في الدوري في المباراة المقبلة أمام نيوكاسل يونايتد خامس الترتيب في الثاني من أبريل نيسان، وبعد التوقف الدولي.