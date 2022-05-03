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نجم من الدوري الانجليزي على رادار برشلونة

3 - مايو - 2022
نادي برشلونة

نادي برشلونة

"كووورة"
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وجه مسؤولو برشلونة أنظارهم صوب لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة طلب معلومات مؤخرًا عن البرازيلي دانيلو ظهير يوفنتوس، والبرتغالي جواو كانسيلو نجم مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة لم يقدم أي عرض، لكنه توقف عند خطوة الحصول على معلومات.

وذكرت “موندو ديبورتيفو” أن تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، لم يحسم مصير الثنائي داني ألفيس وسيرجينو دست حتى الآن.

وأكدت العديد من التقارير أن برشلونة حسم صفقتي الدنماركي أندرياس كريستينسن من تشيلسي، والإيفواري فرانك كيسي من ميلان في الميركاتو الصيفي المقبل.

ولم ينجح برشلونة في الفوز بأي لقب خلال الموسم الحالي، ويرغب مسؤولو النادي في إعادته إلى دائرة المنافسة خلال الموسم المقبل.

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