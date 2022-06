نجم "يوتيوب" يقدم عرضاً قوياً أمام أسطورة الملاكمة مايويذر

أبهر نجم موقع “يوتيوب”، الأميركي لوغان بول، متابعيه بالعرض الذي قدمه أمام مواطنه، أسطورة الملاكمة فلويد مايويذر، خلال مواجهة استعراضية بينهما فجر اليوم لاثنين، لم تسفر عن فائز.

رغم عدم وجود حكام على الحلبة لاحتساب النقاط، وعدم احتساب النزال في سجل الملاكم الاحترافي، لكن إذا كان يجب اختيار فائز، بعد ليلة مطيرة في ملعب “هارد روك” في ميامي، فهو بول، الذي صمد 8 جولات أمام ملاكم يعتبره البعض الأفضل في تاريخ الفن النبيل.

رغم أن وزن بول يزيد على مايويذر بفارق حوالي 16 كيلوغراما، وطوله يزيد بفارق 15.2 سنتيمتر، وعمره أصغر بحوالي 18 عاما، فقد قدم مايويذر درسا في الملاكمة لمنافسه الشاب، لكن دون أن يوجه الضربة القاضية التي انتظرها كثيرون.

في المقابل، صمد بول أمام سلسلة من اللكمات، خاصة في الجولات التي أقيمت في منتصف النزال، وسط هجوم من مايويذر الذي يبلغ من العمر 44 عاما.

Floyd Mayweather actually knocked out Logan Paul, but held him up during the fight to carry it through 8 rounds 👀 pic.twitter.com/Y4JSimELIr

— FootBasket™.com (@Foot_Basket) June 7, 2021