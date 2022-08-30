نجم يوفنتوس يدفع 100 ألف يورو تحت تهديد السلاح

أُجبر لاعب كرة القدم الفرنسي “بول بوغبا” على دفع 100 ألف يورو إلى مبتزيه كمقدّم لـ13 مليون يورو يطالبونه بها، حسبما ذكرت مصادر الثلاثاء 30 آب.

وأعطى بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي حاليا ومانشستر يونايتد سابقًا، المبتزين هذا المبلغ في آذار الماضي، أثناء وجوده مع معسكر منتخب فرنسا حين توجه لزيارة أسرته في منطقة لاني سور مارن في ضواحي باريس، لكنّه سقط في فخ أعده له صديقان قديمان، ووجد نفسه تحت تهديد السلاح من شخصين ملثمين.

وطالب المبتزّون بمبلغ 13 مليون يورو، منهم 3 دفعات تسليم فوري، مقابل خدمات سابقة، وتحديدا “حماية” بوغبا وأسرته.

هذا وأبلغ بطل العالم مع (البلوز) أجهزة الأمن بتعرضه للتهديد وتوقيع وثيقة يتعهد فيها بدفع المبلغ، ضمن فخ شارك فيه شقيقه الأكبر ماتياس، وفقا لما ذكرته إذاعة (فرانس إنفو).

وفتحت النيابة العامة منذ مطلع الشهر الجاري تحقيقًا في واقعة بوغبا على خلفية حدوث محاولة ابتزاز من قبل عصابة إجرامية منظمة.