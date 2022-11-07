نجم يوفنتوس يواجه خطر الغياب عن كأس العالم

يواجه لاعب يوفنتوس، خطر الغياب عن المشاركة رفقة منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر بداية من 20 تشرين الثاني الجاري.

وأشارت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، الى أن “دوسان فلاهوفيتش” مهاجم يوفنتوس، قد يضطر للغياب عن المشاركة مع منتخب صربيا بمونديال قطر.

وأضافت أن المهاجم صاحب الـ 22 عاما، غاب عن المشاركة بالمباريات الثلاث الأخيرة ليوفنتوس بجميع المسابقات أمام باريس سان جيرمان وليتشي وإنتر ميلان، بسبب إصابة في الفخذ، موضحةً أنه كانت هناك آمال للحاقه بمباراة إنتر أمس الأحد، لكنه غاب عن التواجد بالقائمة.

إلى ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن فلاهوفيتش لا يزال يعاني من إصابة في الفخذ، مضيفةً أنه يأمل في العودة واللحاق بمباراة يوفنتوس ولاتسيو قبل فترة التوقف الدولي.

وأشارت إلى أن النادي الإيطالي يتابع حالة فلاهوفيتش بشكل يومي، من أجل تفادي تفاقم محتمل للإصابة.

وختمت الصحيفة بأنّ شعورًا بالقلق ساور المهاجم الصربي، من خطر الغياب عن كأس العالم، خاصةً أنّ تأخر عودته للملاعب قد يساهم في تراجع دوره مع منتخب بلاده.