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نجوم الفن يهنئون حسين الجسمى بعقد قرانه

منذ 7 دقائق
حسين الجسمي

حسين الجسمي

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هنأ عدد من نجوم الفن، النجم الإماراتي حسين الجسمي لعقد قرانه خلال حفل بسيط وسط المقربين منه، أمس الاثنين 12\12\2022، وكتب له النجم عبد الله الرويشد:” مبروك حبيبي بوعلي الله يسعدكم ويوفقكم بالرفاه والبنين”، وكتب تامر حسين:”ألف مبروك وربنا يكتبلكم الخير كله”، أما محمد عساف كتب له:” الف الف مبارك ربي يفرحكم ويهنيكم تستاهلوا”.

وغرد حسين الجسمى، عبر حسابه على تويتر، قائلا:”أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة”.

هذا ويحيى النجم الإماراتى حسين الجسمى حفلاً غنائيًا، في الشارقة، ليلة رأس السنة، ومن المقرر أن يقدم حسين توليفة كبيرة من أغانيه الشهيرة، التى حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا في مشواره.

وطرح حسين الجسمى مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان” ليه” على “يوتيوب”، وهى من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، مكس وماستر هاني محروس.

كما طرح، أحدث أغنياته بعنوان “دعيت الله” من ألحانه، وأشعار أحمد الصانع، والموزع الموسيقى “سيروس”، والمكساج والماستر للمهندس جاسم محمد.

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