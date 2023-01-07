نجوم الوطن العربي ينعون وديع جورج وسوف

تسيطر الصدمة على الوسط الفني العربي إثر وفاة وديع جورج وسوف النجل الأكبر لسلطان الطرب جورج وسوف، ومع انتشار خبر الوفاة تفاعل عدد كبير من النجوم مع الخبر معبرين عن حزنهم العميق لرحيل وديع ومواساتهم لسلطان الطرب بهذا المصاب الأليم.

وهذه أبرز التغريدات:

ناصيف زيتون: “شو بشعة هالخبرية و شو صعبة ضيعان الشباب و الروح الحلوة.. الغصة كبيرة … الله يصبر قلبك ويقويك يا حبيب القلب أبو وديع. الله يصبر ام وديع و اخواته و جميع احبابكن … فل يكن ذكره مؤبداً”.

إليسا: “الفرقة صعبة كتير. يا رب حكمتك أكبر بس الفراق بيوجّع كتير والمصيبة كبيرة. قلبي معك أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك وهلق حامل وجع فراقو. الله يعطيك القوة”.

مروان خوري: ” جورج وسوف كنت استثنائياً في كل شيء حتى في الفاجعة !!! لا عزاء يقال في رحيل الشباب رحمة الله عليك وديع جورج وسوف والصبر ثمّ الصبر لابو وديع وللأم والعائلة”.

كندة علوش: ” “يالله شو وجعني قلبي على وديع جورج وسوف مابعرفه شخصياً بس كلنا منعرف حب جورج وسوف لابنه وتعلقه الكبير فيه وديع كبر معنا من أول ماصار الجمهور ينده أبو وديع شب بأول عمره حرام الله يرحمه ويصبر أبوه وأمه وعيلته ويهون عليهم الوجع الله يكون مع الفنان الكبير جورج وسوف ويخفف عليه محنته”.

زياد برجي: “شو هالخبر القاسي.. بكرت كتير.. الوداع يا حبيب قلب زيكو، يا وديع يا ملاك.. الله يجعل مثواك الجنة ويصبر أمك وبيَّك وأخواتك.. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”.

أحلام: “استاذنا الكبير جورج وسوف ربي يجبر قلبك ويجبر مصابك في وفاه ابنك وديع وسوف أسأل الله ان يكون في مكان خير من مكانه البقاء والدوام لله”.

أنغام: “لاحول ولاقوة الا بالله.خالص التعازي في وفاة وديع جورج وسوف الله يرحمه ويحسن إليه،ويصبرك يابو وديع ويربط علي قلبك وقلب امه. انالله وانا اليه راجعون..”.