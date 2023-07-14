نجوم باربي "لن يحضروا" العرض الأول في ألمانيا

لا يعتزم نجوم فيلم “باربي” الجديد، حضور العرض الأول للفيلم في ألمانيا، بسبب إضراب الممثلين في الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة الدعاية المنظمة للحدث.

وكان من المتوقع أن يظهر الممثلان رايان غوسلينغ ومارغوت روبي على السجادة الحمراء ويظهران في لقاءات صحافية، في الحدث يوم السبت في برلين. لكن الممثلين ألغيا ذلك، بعد أن صوتت نقابة ممثلي التلفزيون والسينما “إس.إيه.جي-إيه.إف.تي.آر.إيه” لصالح الإضراب.

وسيجري العرض الأول في مسرح “برليناله – بالاست”، لكن من دون مشاركة أي من الممثلين الرئيسيين، وفق الوكالة.

وبالإضافة إلى روبي وغوسلينغ، اللذان يلعبان دوري باربي وكين في الفيلم، الذي يدور حول دمية اللعبة الشهيرة، كان من المقرر في البداية، أن يتوجه زملاؤهما النجوم، أميركا فيريرا، وإيسا راي وسيمو ليو، إلى برلين، لكنهم لن يحضروا أيضاً العرض الأول بسبب الإضراب.

ويبدأ عرض الفيلم في دور السينما الألمانية يوم الخميس المقبل.

ويطالب الممثلون في أميركا برواتب أفضل، لاسيما من خدمات البث، وبسن لوائح بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، في الصناعة.